Салехард, , 10:16 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске 22 июня 13:00 по местному времени (11:00 мск) состоится панихида по священнослужителю Евгению Николаеву, который вместе с родственниками супруги погиб в автокатастрофе под Липецком. Об этом сообщает телеграмм-канал «Ноябрьск онлайн».

Отец Евгений служил в храме. Архистратига Михаила в ноябрьске. В последнее время в связи с пандемией коронавирусной инфекции вёл богослужения онлайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Липецкой области произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Hyundai Cretaс. Погибли шесть человек, ещё один пострадал.

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