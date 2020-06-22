Якутск, , 10:19 — REGNUM В Якутии на месте разлива дизельного топлива в Среднеколымском районе вытекло не менее 22 кубических метров

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«В результате разгерметизации ёмкости с дизельным топливом произошёл разлив более 22 кубометров нефтепродуктов и частичное попадание в реку Алазея шириной порядка 40 метров», — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Ближайший водозабор находится в селе Андрюшкино — 140 км от места разлива нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в ночь с 21 на 22 июня. Перекачку дизельного топлива из поврежденной ёмкости в другие начали сразу же.

«Перекачка проводится в соседнюю ёмкость объёмом 160 тонн и две ёмкости объёмом 25 тонн. В готовности находится автоналивник на семь тонн», — пояснили спасатели.

Власти Якутии и прокуратура ведут проверки по факту экологического происшествия.