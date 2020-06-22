Цхинвал, 22 июня 2020, 10:10 — REGNUM Стрельбу в медицинском учреждении в Цхинвале устроил проникший туда мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии.
По данным ведомства, происшествие произошло вечером 21 июня на территории республиканского многопрофильного медицинского центра. Сообщается, что злоумышленника задержали.
«Выехав на место происшествия, оперативно-следственная группа МВД установила и задержала подозреваемого», — говорится в объявлении от ведомства.
В пресс-службе отметили, что у задержанного изъято оружие. В связи с инцидентом начато расследование.