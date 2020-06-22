Цхинвал, , 10:10 — REGNUM Стрельбу в медицинском учреждении в Цхинвале устроил проникший туда мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии.

По данным ведомства, происшествие произошло вечером 21 июня на территории республиканского многопрофильного медицинского центра. Сообщается, что злоумышленника задержали.

«Выехав на место происшествия, оперативно-следственная группа МВД установила и задержала подозреваемого», — говорится в объявлении от ведомства.

В пресс-службе отметили, что у задержанного изъято оружие. В связи с инцидентом начато расследование.