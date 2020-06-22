Керчь, Крым, , 09:59 — REGNUM Пострадавшие в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции в Керчи госпитализированы, один из пациентов находится в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф РК.

«Оказавшиеся рядом с местом взрыва люди получили ожоги конечностей. Они госпитализированы в городскую больницу. Один пациент в тяжёлом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, у двоих — лёгкое», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 июня на заправке в Керчи пострадали четыре человека в результате взрыва газобаллонного оборудования во время заправки автомобиля газом.

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