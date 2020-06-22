Керчь, Крым, 22 июня 2020, 09:59 — REGNUM Пострадавшие в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции в Керчи госпитализированы, один из пациентов находится в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 июня на заправке в Керчи пострадали четыре человека в результате взрыва газобаллонного оборудования во время заправки автомобиля газом.
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