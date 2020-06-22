Барнаул, , 09:56 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщило некоторые подробности по поводу начавшихся обысков в региональном управлении лесами. Как оказалось, речь идёт о следственных действиях в рамках возбуждённого уголовного дела, фигурантами которого стали начальник управления лесами и начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Оба чиновника подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«По данным следствия, должностные лица в 2017 году в нарушение законодательства в сфере лесоохраны незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Белокурихинское лесничество управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края уже было замешано в другом уголовном деле. Речь шла о проведении незаконных рубок в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая».

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Не исключено, что правоохранители заинтересуется также прокладкой противопожарного разрыва в Тягуне. Там руководство горнолыжного комплекса, получив лесной участок в аренду для проведения культурно-оздоровительных мероприятий сроком на 49 лет, вырубило на государственные деньги 1,6 км площади (густота 300 шт. на га) якобы под пожарный разрыв. Причём его продолжительность совпадает с новой горнолыжной трассой.

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