Петропавловск-Камчатский, , 10:14 — REGNUM Семьи рыбаков, пропавших на Камчатке в ночь на 14 июня во время кораблекрушения катера, записали видеообращение, которое распространяется в социальных сетях. Семьи просят помощи в организации поиска. Их родные не найдены, не обнаружена и капсула со спасательным плотом. В поисках не задействован вертолёт МЧС.

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Как сообщило ИА Кам 24, катер был обнаружен в 40 км от берега. Люди не обнаружены. Капсула со спасательным плотом тоже. Есть вероятность, что люди спаслись.

Родные пропавших рыбаков, которые не просто вышли на рыбалку, а находились на работе, на плавсредстве работодателя, говорят, что о трагедии узнали спустя два дня из СМИ. Они также говорят, что в поисках задействованы всего два катера и один беспилотник, вертолёт МЧС — нет.

«Мы находимся в абсолютном бессилии. Понимаем, что каждый день поисков на вес золота. Но никто не может предоставить нам помощь и поддержку — ни следствие, ни МЧС. Для поиска нужен вертолёт — это единственная возможность их найти», — сказали родные пропавших рыбаков.

В комментариях в социальных сетях люди предлагают открыть сбор средств на оплату вертолёта — час работы стоит 200 тыс. рублей, пишут люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на Камчатке произошло крушение рыболовной лодки, в итоге погибли четверо рыбаков.