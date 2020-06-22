Донецк, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 102 единицы боеприпасов, сообщили 22 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 12 снарядов калибра 122 мм, 46 мин калибра 120 мм, 19 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Каштановое, Крутая Балка, Минеральное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов посёлка шахты имени Гагарина было повреждено остекление трёх домов, осколочное ранение левой части брюшной полости получила жительница посёлка шахты «Трудовская» 1952 года рождения.

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