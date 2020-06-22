Нью-Дели, , 09:53 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 на границе между Индией и Мьянмой. Об этом 22 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, землетрясение было отмечено в 22.40 по времени UTC (1.40 мск) и его эпицентр располагался на расстоянии в 18 км в восточном направлении от небольшого города Северный Ванлайпхай.

Также известно, что очаг подземных толчков располагался на глубине 8,9 километров.

При этом информация о пострадавших и возможных разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июня землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано недалеко от побережья Исландии.