Керчь, Крым, 22 июня 2020, 09:49 — REGNUM На автомобильной заправке в Керчи произошёл взрыв во время обслуживания газобаллонного оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в МЧС Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года работник автозаправочной станции в Ялте облил свою невесту бензином во время совместного дежурства. Девушка скончалась от многочисленных ожогов.
Об этом: В Крыму скончалась 19-летняя девушка, которую поджег пьяный возлюбленный
Читайте развитие сюжета: После взрыва на заправке в Крыму один человек находится в тяжёлом состоянии