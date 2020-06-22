Керчь, Крым, , 09:49 — REGNUM На автомобильной заправке в Керчи произошёл взрыв во время обслуживания газобаллонного оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в МЧС Крыма.

«Происшествие произошло ночью 21 июня. Во время заправки автомобиля газом произошёл взрыв, пострадали четыре человека», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года работник автозаправочной станции в Ялте облил свою невесту бензином во время совместного дежурства. Девушка скончалась от многочисленных ожогов.

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