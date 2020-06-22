Зея, Амурская область, , 09:38 — REGNUM В Амурской области из-за сильных осадков и интенсивного подъёма уровня воды в реках в Зейский район направлена оперативная группа МЧС в составе 11 человек и трёх единиц техники. Спасатели пока не прогнозируют подтопления жилых домов, но готовятся к прогнозируемому подтопления автодороги г. Зея — с. Ивановка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС России.

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Подъём уровня воды наблюдается в реке Правый Уркан в районе села Ивановка. В ближайшие дни уровень воды может достигнуть отметок неблагоприятного явления. Высока вероятность подтопления автодороги.

«Группа оснащена узлом связи на базе автомобиля «ЗИЛ», беспилотной авиационной системой для проведения авиаразведки, плавсредством и необходимым оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье с начала июня выпало большое количество осадков. В Благовещенске среднемесячная норма осадков приближается к историческим рекордам. На 24−25 июня в области прогнозируют сильные ливни с грозами.

В лужах Благовещенска из-за сильных ливней появились караси.