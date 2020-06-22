Белгород, , 09:39 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым тепловозом на железнодорожном переезде в селе Пушкарное Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В результате столкновения никто не пострадал.

«ВАЗ 2121» под управлением водителя 1947 года рождения выехал 21 июня около 10:00 на железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией. В это время там двигался пригородный поезд по маршруту Белгород — Готня. По сообщению пресс-службы ЮВЖД, машинист тепловоза подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

На график движения других поездов инцидент не повлиял, водитель автомобиля и локомотивная бригада не пострадали.