Бийск, Алтайский край, , 09:35 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, произошла новая вспышка SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 22 июня, в ходе онлайн-конференции сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По его словам, речь идёт о Бийском олеумном заводе, где выявили 15 положительных тестов на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только накануне, 21 июня, в регионе выявили 73 человека с SARS-CoV-2. Общее количество положительных тестов составляет уже 3371. Несколько вспышек коронавируса произошло ранее в медицинских учреждениях Барнаула.

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В интернете набирает обороты петиция за отставку Дмитрия Попова.

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