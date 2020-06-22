Барнаул, , 09:28 — REGNUM В Алтайском крае продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает сегодня, 22 июня, оперативный штаб региона, только накануне обнаружилось 73 человека с SARS-CoV-2. Общее количество положительных тестов составляет уже 3371.

Из общего числа пациентов стационаров 379 больны внебольничной пневмонией, 946 — ОРВИ, в 2048 случаях наблюдается бессимптомное течение.

«Тяжелобольных — 62, на аппарате ИВЛ — 18. Всего выздоровело — 2257 человек. За прошедшие сутки выздоровело 28 человек (взрослые — 25, дети — 3)», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайском крае зарегистрировано 55 смертей носителей SARS-CoV-2, в том числе 28 — от COVID-19, 24 случая — иные причины смерти. Три смертельных случая находятся на экспертизе. По состоянию на 19 июня число тяжелобольных составляло 51 человек.

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