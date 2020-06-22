Анкара, , 09:34 — REGNUM Вооруженные силы Турции конфисковали большое количество боеприпасов в Ираке в рамках операции «Коготь тигра», осуществляемой против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 21 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.

По данным ведомства, среди захваченных вооружений были: ракетная установка РПГ-7 и боеприпасы к ней, три ручные гранаты, 200 противотанковых гранаты, самодельные взрывные устройства и материалы для их изготовления.

Изъятое оружие было уничтожено. Спецоперация против курдских повстанцев в Ираке будет продолжена, говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, с начала прошлой недели вооруженные силы Турции приступили к выполнению масштабной кампании против РПК в Ираке. Багдад осудил провокационные действия Анкары, назвав их нарушением суверенитета государства.