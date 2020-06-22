Киев, , 09:30 — REGNUM По состоянию на утро 22 июня найдены тела трёх человек, погибших в результате взрыва жилого дома в Киеве, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«На месте чрезвычайной ситуации найдены три погибших человека, пять человек травмированы. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 23 человека, троих спасли», — сказано в сообщении.

На месте работают мобильная оперативная группа ГСЧС и полицейские. В ликвидации последствий взрыва задействованы более 460 человек и 70 единиц техники, работает один кинологический расчёт.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв газа, в результате которого были разрушены квартиры с четвёртого по восьмой этажи. На месте происшествия нашли тела трёх погибших.

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