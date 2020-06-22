Еравнинский район, Бурятия, , 09:25 — REGNUM В Бурятии работники лесной охраны и пожарные за последние сутки вели работы по тушению 13 лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, возгорания произошли на территории семи районов на площади 461 га.

В борьбе с огнём приняли участие около 450 человек, задействовано также 82 единицы техники. В результате шесть пожаров были потушены.

«Три лесных пожара в Еравнинском и Прибайкальском районах локализованы, работы по их дотушиванию продолжаются. На утро 22 июня продолжается работа по тушению четырех лесных пожаров в Прибайкальском, Баунтовском и Баргузинском районах», — отметили в агентстве.

При этом под наблюдением остаётся одна «термоточка» в Баунтовском районе. Она находится в труднодоступной местности и не угрожает населённым пунктам и объектам экономики.

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