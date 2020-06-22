Москва, , 09:19 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов выпил в день аварии из-за православного праздника. Об этом сообщил в интервью «Собеседнику» адвокат деятеля культуры Эльман Пашаев.

Вторым обстоятельством стало печальное известие — с Украины позвонил друг и рассказал, что попали в больницу его близкие родственники. Он попросил Ефремова съездить в больницу к ним и помочь, поскольку границы между странами закрыты, сам он этого сделать не может.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга», — сказал Пашаев.

Он заверил, что Ефремов — добросовестный человек и не будет ничего придумывать, чтобы выкрутиться из сложной ситуации.

Также адвокат назвал «абсурдом» версию, по которой актёр мог выпить из-за рассказа дочери на ТВ о нетрадиционной ориентации.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Михаил Ефремов стал участником смертельной аварии в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada. В момент происшествия деятель культуры, как установила экспертиза, находился в состоянии опьянения.