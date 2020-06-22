Барнаул, , 09:14 — REGNUM В интернете набирает обороты петиция за отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, люди недовольны не только тем, что в регионе из-за коронавируса фактически остановилось оказание плановой медицины. С этим чиновником в крае связано несколько громких скандалов.

«У него на счету уже есть предписание прокуратуры в связи с ситуацией в Рубцовском тубдиспансере и Лебяженской туберкулезной больнице, у которых обнаружилось отсутствие лицензий на медицинскую помощь по профилю фтизиатрия — то есть по их основном роду деятельности. Тем временем, за полгода в одном Рубцовске от туберкулеза скончались 23 человека — почти столько же, сколько от пресловутого ковида во всем регионе», — отмечается в петиции.

В многочисленных комментариях, оставленных под петицией, нет ни одного положительного.

«Десять пациентов онкоцентра «Надежда», больных коронавирусом, разъехались по районам Алтайского края. О диагнозе COVID-19 люди узнали уже дома»!?! Как такое возможно!?! Халатность и полная неграмотность», — пишет, к примеру, Руслан Гарибов.

«Я подписываюсь, потому что против оптимизации системы здравоохранения в Бийске, а именно — против объединения трёх больниц в одну. Причём руководить этим «монстром» будет его родственник, назначенный им же и не имеющим опыта руководства большим коллективом», — отмечает Елена Воронцова.

«Не нужно «добивать» жителей Алтайского края, оставьте нам здоровье. Мы уже и так уже на дне уровня жизни в России», — пишет Елена Бессонова.

За две недели петициюподписали уже более 3700 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения алтайского края Дмитрий Попов является креатурой губернатора Виктора Томенко. Оба прибыли из Красноярского края. Там медицинский чиновник работал в должности заместителя министра здравоохранения и был замешан в скандале с закупкой льготных лекарств и возникшем дефиците лекарственных средств в крае.

Читайте также: «Слезы на глазах врача»: медицина в Алтайском крае терпит крах

Но самыми громкими стали последние скандалы с оптимизацией детской ортопедии в Барнауле, в процессе которой начали сокращать и переводить в статус уборщиков врачей и санитаров.

Читайте также: Коллективу высококлассных алтайских докторов предложено стать уборщиками

С 1 июня детям в Алтайском крае рекомендовано соблюдать максимальную осторожность при играх и категорически не получать травм. Такой «подарок» к международному празднику детства подготовили чиновники, совместив в одном отделении Центра охраны материнства и детства неотложную травматологию и плановую детскую ортопедию (!). На весь край осталось лишь 50 коек, хотя ещё несколько дней назад в двух стационарах их было вдвое больше и почти все они были заполнены.

Читайте ранее в этом сюжете: Не пора ли министру здравоохранения Алтайского края «пойти в дворники»?