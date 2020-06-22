Косон, Южная Корея, , 09:06 — REGNUM 21 июня в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,3 балла произошло в 9:49:52 по местному времени в море в 11 км к северо—северо-востоку от уезда Косон провинции Канвондо. Очаг залегал на глубине 9 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Напомним, что в предыдущее землетрясение в Южной Корее произошло 8 июня в 17 км к юго—юго-западу от города Кимчхон провинции Кёнсан-Пукто.