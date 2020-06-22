* запрещённая в России организация

Доха, , 09:02 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили 14 заложников. Об этом 22 июня сообщил представитель террористов в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин на своей странице в Twitter.

Ранее 20 июня стало известно, что боевики взяли в заложники порядка 50 человек в афганской провинции Дайкунди.

«Группа из 14 военных и сотрудников правопорядка была отпущена из тюрем», — отметил Шахин.

Напомним, 29 февраля в столице Катара, городе Доха между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США было заключено мирное соглашение. В рамках договоренностей из тюрем Афганистана должно было быть освобождено до 5 тыс. террористов.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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