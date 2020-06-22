Доха, 22 июня 2020, 09:02 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили 14 заложников. Об этом 22 июня сообщил представитель террористов в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин на своей странице в Twitter.
Ранее 20 июня стало известно, что боевики взяли в заложники порядка 50 человек в афганской провинции Дайкунди.
«Группа из 14 военных и сотрудников правопорядка была отпущена из тюрем», — отметил Шахин.
Напомним, 29 февраля в столице Катара, городе Доха между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США было заключено мирное соглашение. В рамках договоренностей из тюрем Афганистана должно было быть освобождено до 5 тыс. террористов.
«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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