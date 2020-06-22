Уфа, , 08:37 — REGNUM 12-летний мальчик и 7-летняя девочка были госпитализированы после дорожного происшествия в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 21 июня в Мелеузовском районе на автотрассе Ишимбай-Воскресенск-Мелеуз.

На 69 км этого шоссе столкнулись автомобили «Skoda Octavia», за рулем которой находился житель Уфы 40-лет и автомашина «Kia Ceed», под управлением жителя Стерлитамака 40-лет.

Сообщается, что в этой аварии пострадали и водители и пассажиры двух автотранспортных средств. Среди пострадавших были и несовершеннолетние: девочка 7-и лет — пассажирка «Skoda Octavia» и мальчик 12-лет — пассажир автомобиля «Kia Ceed». Пострадавшие были срочно доставлены в медицинское учреждение.

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