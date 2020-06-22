Саратов, , 09:58 — REGNUM В Заводском районе Саратова 21 июня под колесами товарного поезда погибла 60-летняя женщина, сообщает региональная служба спасения.

Недалеко от дома №12 по улице Орджоникидзе пенсионерка попала под товарный поезд, женщина скончалась на месте. Спасатели извлекли погибшую, верхняя часть ее тела оказалась полностью отрезанной от нижней в районе таза.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года пенсионерка погибла под колесами поезда в Башкирии.

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