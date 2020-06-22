Чита, , 08:33 — REGNUM В Забайкальском крае существует серьезная проблема с несанкционированными свалками: только за последнюю неделю там произошло 190 возгораний. Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба забайкальского губернатора и со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкалья Андрея Гурулева, 262 выезда произвел «Забайкалпожспас» за прошедшую неделю.

«На полигоне твердых коммунальных отходов нет возгораний, поскольку все переданы на контроль «Олерону+». Много возгораний несанкционированных свалок, порядка 190 случаев только за эту неделю», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае принято решение ужесточить ответственность за пожары на свалках: ответственными назначены главы муниципальных образований.

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