Горно-Алтайск, , 08:25 — REGNUM В Республике Алтай с начала года возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконной рубки деревьев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, всё чаще незаконные вырубки происходят в отдалённых и труднодоступных местностях, что усложняет работу по их пресечению.

16 дел направлено в суд. Общий ущерб от действий чёрных лесорубов составил более 2 млн рублей.

«В ходе расследования уголовных дел, гражданами, совершившими незаконные рубки, добровольно погашено более 340 тысяч рублей. В качестве обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество, на сумму более 430 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, ущерб может вырасти в 5 раз, если вырубка произошла на особо охраняемых природных территориях.

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