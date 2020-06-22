Чита, , 08:24 — REGNUM С наступлением тепла забайкальские власти обнародовали тревожную статистику. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, только за последнюю неделю в результате происшествий на воде погибли девять человек.

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«Обращаю внимание глав районов на выполнение протокола комиссии по ЧС. Жду письменные доклады, где и какие меры предприняты», — сказал сегодня, 22 июня зампред краевого правительства Андрей Гурулев. Он также отметил, что зафиксирован подъем северных рек Олекма и Чара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Ононском районе Забайкальского края трое мужчин и одна женщина погибли при попытке спасти тонущую в реке девочку.

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