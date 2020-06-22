Самара, , 08:25 — REGNUM Лесной пожар ликвидировали в Тольятти. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, низовой пожар произошел в 49 квартале Тольяттинского участкового лесничества. По тревоге на борьбу с огнем были подняты 112 спасателей на 27 единицах техники.

Отмечается, что в огне никто не погиб и не пострадал. Пожарные ликвидировали огонь не площади 3,2 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на территории региона действует особый противопожарный режим, а в нескольких районах области действует 4 класс пожарной опасности лесов.

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