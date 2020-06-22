Саратов, 22 июня 2020, 09:55 — REGNUM На столицу Саратовской области 21 июня обрушился залповый ливень. На ликвидацию последствий непогоды вышли все городские коммунальные службы, сообщает пресс-служба администрации Саратова.
Вечером в городе упали 12 деревьев, которые привели к повреждению пяти автомобилей, трех участков линии электропередачи, одно дерево упало на газовую трубу. Ливень подтопил три частных домовладения.
Коммунальным службам поручено ликвидировать последствия непогоды в кратчайшие сроки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в Ртищевском, Екатерининском и Балашовском районе весь урожай побил град размером с куриное яйцо.
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