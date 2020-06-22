Джидинский район, Бурятия, , 08:12 — REGNUM В Бурятии ликвидируют последствия непогоды, разыгравшейся на днях в районах республики и Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 19 июня шторм разыгрался в Джидинском районе.

В результате порывы ветра сорвали шифер с крыши школы и спортзала в селе Нижний Бургалтай на площади 150 квадратных метров. В результате до 40% помещений школы были затоплены ливнем. На место происшествия выехали спасатели, которые оценили ущерб в 125 тыс. рублей.

«Работы по восстановлению планируют проводить силами муниципального образования», — отметили в ведомстве.

Кроме того, пострадали крыши домов местных жителей. Последовавший за штормом град также уничтожил посевы в огородах.

В воскресенье ливень обрушился на столицу республики Улан-Удэ, в результате чего были размыты дороги в пригороде. В настоящее время городские службы восстанавливают полотно, на месте работают самосвалы, грейдер и другая дорожная техника.