Анкара, , 08:02 — REGNUM В результате наводнения в Турции погибли по меньшей мере два человека. Об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Бурса, расположенной на северо-западе страны. По данным журналистов, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

«В районах, пострадавших от наводнения, проводятся интенсивный спасательные работы, в которых задействованы 257 человек», — отметил в комментарии журналистам агентства губернатор провинции Якуп Канболат.

По оценкам специалистов, включая министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, наводнение в районе является чрезвычайным положением, так как вызвавшие его осадки значительно превысили сезонную норму.