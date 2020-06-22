Якутск, , 07:57 — REGNUM Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Среднеколымском районе Якутии ввела режим повышенной готовности по факту утечки дизельного топлива с электростанции в селе Аргахтах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По предварительным данным вытекло около 4 тонн топлива. Власти Якутии дали поручения о скорейшем проведении ликвидационных мер.

На место происшествия вылетела группа в составе 15 человек: генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков, сотрудники АО «Сахаэнерго», природоохранный прокурор Андрей Ноговицын, генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев, МЧС, сотрудники Службы спасения и специалисты по ликвидации разлива нефти.

Для обработки почвы подготовили одну тонну сорбента.

Устанавливается размер ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на месте разлива дизельного топлива установят заградительные боны, сорбенты и насосы.