Багдад, , 07:53 — REGNUM Войска международной коалиции, возглавляемой США, уничтожили в Ираке три лагеря боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 июня сообщается в заявлении коалиции.

Авиаудар был нанесен в районе Вали Аш-Шай, атака была заранее согласована с правительством Ирака.

«По согласованию с правительством Ирака самолет коалиции уничтожил три лагеря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечается в заявлении штаба коалиции.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают сохранять прочные позиции в Ираке. Это связано также с тем фактом, что многие террористы перебрались в страну из Сирии.