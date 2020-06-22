Якутск, , 07:45 — REGNUM В Якутии на месте разлива дизельного топлива установят заградительные боны, сорбенты и насосы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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Рабочая группа и спасатели вылетели в село Аргахтах, где обнаружена течь из 200 кубовой ёмкости на дизельной электростанции. Специалисты проведут все мероприятия по рекультивации почвы, а также недопущению дальнейшего попадания нефтепродуктов в реку Алазея.

Топливо из повреждённой цистерны откачано.

«На место происшествия вылетит старший госинспектор отдела государственного экологического надзора минэкологии Якутии для принятия мер административного реагирования», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии из ёмкости дизельной электростанции вытекло топливо. Прокуратура занялась расследованием инцидента.

Предполагается, что вытекло всего до пяти тонн дизтоплива.