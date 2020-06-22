Якутск, , 07:30 — REGNUM Группа в составе природоохранного прокурора, экспертов МЧС, службы спасения и предприятия по ликвидации утечки топлива направилась на место экологической катастрофы на электростанции в Якутии. Об этом рассказал глава регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, передает РИА Новости.

«Вылетела оперативная группа в Среднеколымский улус… В составе группы природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием», — сообщил чиновник.

Также он сообщил, что в данный момент открыто административное расследование в отношении «Сахаэнерго», в чьей собственности находятся нефтеёмкости из которых произошла утечка топлива.

Как сообщало 22 июня ИА REGNUM, в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии из ёмкости дизельной электростанции вытекло топливо.

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