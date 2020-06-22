Владивосток, , 07:20 — REGNUM В Приморье ликвидируют последствия проливных дождей, гроз и сильного ветра — налаживается электроснабжение в городах и районах. Большинство отключений уже устранено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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За минувшие сутки в Приморье произошло 28 аварийных отключений электричества. 22 июня энергетики работают в Артёме, Уссурийске, Анучинском, Октябрьском и Чугуевском районах.

«Основные причины отключений — обрывы и перехлесты проводов. Быстрому устранению мешают сильный дождь и ветер», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа в Приморье из-за обильных дождей утром 22 июня на проезжую часть обрушился камнепад.