Токио, , 07:14 — REGNUM Возгорание произошло на складе опасных веществ на американской базе ВВС Кадена в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на командующих базой.

Сообщается, что на авиабазе ВВС США, расположенной на японском острове Окинава, произошел пожар. По предварительным данным, огонь пока не перекинулся за пределы военного объекта. Пока японские военные пытаются выяснить подробности произошедшего у командования базой США.

Другой информации по происшествию не приводится, о пострадавших также не сообщается.