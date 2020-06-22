с. Хапчеранга, , 07:07 — REGNUM В Забайкальском крае, где наблюдается взрывной характер распространения коронавируса, произошла ещё одна вспышка SARS-CoV-2. Как сообщает «Вечорка» со ссылкой на слова главного санитарного врача региона Светланы Лапа, речь идёт о 39 случаях COVID-19 в Хапчерангинском доме-интернате.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае достигло 2667, причём 71 новый носитель SARS-CoV-2 добавился только за последние сутки.

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