Махачкала, 22 июня 2020, 07:02 — REGNUM В полевых военных госпиталях Дагестана от COVID-19 вылечили около 200 пациентов, живущих в труднодоступных районах республики. Об этом информирует Минобороны РФ.
Также сообщается, что под медицинским наблюдением в госпиталях находятся 45 пациентов. При этом, за время выездных консультаций в горных районах Дагестана военные медики осмотрели около 1,3 тысячи жителей.
Как сообщало 19 июня ИА REGNUM, в Дагестане выявлено 7015 заражений, 4854 пациента выздоровели и 341 летальных случаев.
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