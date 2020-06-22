Кызыл, , 07:00 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла 8-летняя девочка. Кроме того, различные травмы получили ещё 7 пассажиров, в том числе трое малолетних детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Авария произошла 18 июня на дороге «Тээли — Бай-Тал». 29-летняя водитель, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля «Тойота Камри». В машине находилось 9 человек.

«В результате ДТП все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. От полученных телесных повреждений в травматологическом отделении скончалась 8-летняя девочка», — отметили в ведомстве.

Следователи инициировали вопрос о передаче уголовного дела в органы СКР «в связи с особой сложностью расследования и необходимостью досконального установления всех обстоятельств случившегося». Кроме того, сотрудники управления дадут оценку действиям полиции по профилактике ДТП.

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