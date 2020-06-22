Дальнегорск, Приморский край, 22 июня 2020, 06:43 — REGNUM В селе Краснореченский Дальнегорского городского округа в Приморье из-за обильных дождей утром 22 июня на проезжую часть обрушился камнепад.
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В Приморье практически весь июнь идут дожди, увеличивается уровень воды в реках, размываются дороги и рушатся мосты.
Одним из последствий ливневых дождей стал камнепад на дорогу в районе села Краснореченский, сообщает «Вести: Приморье».
Осадки в регионе прогнозируют до конца июня.
Как сообщало ИА REGNUM, легковая машина упала в обрыв в результате камнепада в Шамильском районе Дагестана. На месте происшествия скончались два человека.