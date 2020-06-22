Москва, , 06:25 — REGNUM Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +22°C до +24°C. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст. Направление ветра восточное. Скорость ветра 3−8 м/с.

Как сообщало 21 июня ИА REGNUM, холодные атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири принесут дожди и похолодание.

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