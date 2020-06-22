Барнаул, , 06:18 — REGNUM В управлении лесами Алтайского края начались обыски. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное УФСБ, следственные мероприятия проводятся в рамках возбуждённого уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайское управление лесами неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов. В марте 2020 г. был вынесен приговор бывшему начальнику — лесничему отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Мужчина выдал разрешительные документы на проведение проходных рубок в Белокурихинском участковом лесничестве, находящемся в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая», достоверно зная о том, что они запрещены.

Читайте ранее в этом сюжете: За незаконную рубку леса бывший алтайский чиновник отделался штрафом