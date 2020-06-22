Нью-Йорк, США, 22 июня 2020, 06:17 — REGNUM Музей естественной истории, находящийся в Нью-Йорке, собирается снести конный монумент президенту США Теодору Рузвельту, расположенный у входа в музей. Об этом передает The New York Times.
Президент музея Эллен Фаттер рассказала, что музейное сообщество «глубоко тронуло движение за расовую справедливость», начавшееся в связи с гибелью в Миннеаполисе Джорджа Флойда.
По её словам, музей «не имеет ничего против» Рузвельта.
Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио сказал, что музей попросил убрать статую Рузвельта, так как рядом с ним изображены африканец и индеец которые выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».
Правнук Рузвельта, входящий в число попечителей музея, также выразил свое одобрение сносу памятника.
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