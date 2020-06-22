Хабаровск, , 06:13 — REGNUM Жителей отдалённого посёлка Алеевка в Николаевском районе испугали морские львы. Морских гигантов в населённом пункте не видели на протяжении десятилетий.

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Как сообщило ИА Хабаровский край сегодня, люди услышали звучный рёв. Сначала, по словам главы села Аллы Закаменной, селяне приняли его за рёв медведей, которых в это время на Амурском лимане много. Но рёв не прекращался. Тогда жители подумали, что звук издаёт буй-ревун — специальное устройство для проводки судов в тумане. Но вскоре местный житель наткнулся на берегу на огромного морского льва. Позже жители увидели ещё нескольких гигантских зверей на побережье. Поселились морские львы на канале — судоходном ходе. Сейчас идёт лосось, вот за косяками рыбы, судя по всему, морские львы и приплыли.

Ближайшие крупные лежбища морских львов находятся в сахалинском Невельске и на необитаемом острове Ионы в Хабаровском крае.

В Алеевке говорят, что в советские времена иногда морских львов на побережье видели, но уже много десятилетий их в этих местах не встречали.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке спасли краснокнижного дельфина, застрявшего на мелководье.