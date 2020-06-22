Улан-Удэ, 22 июня 2020, 06:00 — REGNUM В Бурятии намерены открыть места отдыха для приезжих туристов из других регионов РФ со 2 июля. Об этом информирует республиканское министерство туризма.
Уточняется, что на территории республике будут действовать санитарные требования по эпидемиологической безопасности.
Как сообщало 19 июня ИА REGNUM, в регионе с начала эпидемии коронавируса выявлено 2501 заражений вирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии число случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 тысячи