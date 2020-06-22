Улан-Удэ, , 06:00 — REGNUM В Бурятии намерены открыть места отдыха для приезжих туристов из других регионов РФ со 2 июля. Об этом информирует республиканское министерство туризма.

«Со 2 июля Республика Бурятия открывается для туристов из других регионов России» — сообщает ведомство.

Уточняется, что на территории республике будут действовать санитарные требования по эпидемиологической безопасности.

Как сообщало 19 июня ИА REGNUM, в регионе с начала эпидемии коронавируса выявлено 2501 заражений вирусом.

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