Якутск, , 05:53 — REGNUM В Якутске утром 22 июня вооруженный сторонник шамана Александра Габышева пытался его вызволить из психдиспансера.

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Как рассказали News.Ykt.Ru в психдиспансере, «спасителя» задержала полиция.

«Было проникновение с муляжом оружия. Полиция мужчину уже задержала, естественно, они будут уже принимать свои меры. Никто не пострадал. Габышев остался на месте», — сказал директор Якутского республиканского психоневрологического диспансера Олег Припузов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Габышев был помещён в психдиспансере 12 мая. Силовики штурмом взяли дом шамана, а на следующий день под предлогом сдать тест на коронавирус поместили его в диспансер. Всё это произошло без соответствующего решения суда. Впоследствии суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Александра Габышева для себя и окружающих.