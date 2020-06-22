Иркутск, , 05:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 22 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 5820 человек, причём 198 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертельных случаев. Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19. Общее число таких погибших составляют уже 38.

Число госпитализированных в инфекционное отделение стационаров вахтовиков почти не увеличилось. Из 3638 пациентов их количество составляет 1426 человек, причём 49 рабочих болеют тяжело. Только 2116 носителей коронавируса выздоровели.

Число жертв COVID-19 в Забайкалье составляет уже 28 человек.

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