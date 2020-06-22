Москва, 22 июня 2020, 05:37 — REGNUM В Москве не будут вводить лимит на количество наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель главы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает РИА Новости.
По его словам, всех наблюдателей снабдят средствами индивидуальной защиты.
Как сообщало 22 июня ИА REGNUM, члены избирательных комиссий пройдут выборочное тестирование на заражение коронавирусом.
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