Москва, , 05:37 — REGNUM В Москве не будут вводить лимит на количество наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель главы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает РИА Новости.

«Мы примем всех наблюдателей, которых направит Общественная палата… Никаких лимитов мы не делаем, ограничений по наблюдению нет», — сказал чиновник.

По его словам, всех наблюдателей снабдят средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало 22 июня ИА REGNUM, члены избирательных комиссий пройдут выборочное тестирование на заражение коронавирусом.

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