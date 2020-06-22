Иркутск, , 05:24 — REGNUM В Иркутской области продлен режим самоизоляции до 28 июня. Об этом информирует областное правительство.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 28 июня», — говорится в сообщении властей области.

Сообщается, что пожилым людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать пределов дома.

Также уточняется, что при выходе на улицу следует держать социальную дистанцию, а также пользоваться масками в общественном транспорте и местах общего пользования.

Как сообщало 19 июня ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка в Приангарье продолжает ухудшаться.

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