Холмск, Сахалинская область, , 05:23 — REGNUM Пожар произошел в дачном доме в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в доме по улице Школьной в селе Зырянское в ночь на 22 июня. Спасатели прибыли на место происшествия через 10 минут после поступления сигнала о пожаре. К их прибытию здание было охвачено огнем на площади 40 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня произошел крупный пожар в садовом товариществе «Дружбе» в Курганской области. В результате пожара сгорели три дома общей площадью 800 квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В курганском садовом товариществе сгорело несколько дач