Чита, , 05:13 — REGNUM Из военного госпиталя в Чите после терапии от COVID-19 выписаны половина пациентов. Об этом рассказала заместитель начальника госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

«С начала работы госпиталя поступили 42 пациента, на данный момент выписан 21 человек, выписаны все в удовлетворительном состоянии», — сказала начальник госпиталя.

Также сообщается, что в госпитале в данный момент находится ещё 21, зараженных вирусом, четверо из них готовятся к выписке.

Как сообщало 21 июня ИА REGNUM, группа московских медиков прибыла в Читу для помощи в организации амбулаторного лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Бригада московских врачей прибыла в Забайкалье для борьбы с COVID-19